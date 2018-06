«Partecipate Treviso, con Conte torna Casta Padana»

Condividi

Gigi Calesso (Coalizione Civica) attacca la giunta del neosindaco di Treviso Mario Conte. «Bandi lampo per le società partecipate: prepariamoci al ritorno della Casta Padana – averte Calesso su La Tribuna a pagina 15 – A compensazione della mancata entrata in giunta, si prevedono già assegnazioni di posti a consiglieri comunali molto votati o ad altri leghisti che per qualche motivo non saranno nominati assessori, a differenza di quanto si aspettavano. Ovviamente, le nomine avverranno unicamente sulla base della fedeltà di partito e della necessità di risarcire il mancato ingresso in giunta». Calesso si riferisce in particolar modo a Ater, AerTre, Mom, Fondazione Cassamarca e Israa.