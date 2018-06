Picchia e umilia moglie per anni, arrestato veneziano 58enne

Condividi

15:20 – Ha assunto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, anche davanti agli occhi della figlia e dei nipoti, per anni. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia è stato arrestato un 58enne residente nella frazione di Gardigiano. La donna, oltre ad essere stata picchiata e umiliata più volte, sarebbe stata obbligata a non denunciare e a non richiedere cure mediche. Dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Scorzè, sembra che anche i familiari più stretti siano stati sottoposti a violenze psicologiche e fisiche pesantissime, soprattutto quando l’uomo beveva. (Fonte: Ansa – 13:29)