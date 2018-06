Rovigo, ricoverato uomo positivo a virus West Nile

Condividi

14:45 – Il laboratorio di microbiologia di Padova ha comunicato oggi la positività per il virus West Nile in un paziente ricoverato da sabato scorso presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Rovigo. Si tratta del primo caso dell’anno, riscontrato in un paziente di 59 anni, residente a Polesella. L’uomo versa in discrete condizioni e reagisce positivamente alle cure prestate. (Fonte: Ansa)

(Ph. Shutterstock)