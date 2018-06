Salvini: «Italia donerà 12 motovedette a Libia e formerà equipaggi»

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il question time, è tornato sulla questione migranti annunciando che «doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo. Secondo dati dell’Oim in Libia – ha ricordato Salvini – sono presenti 662mila migranti, il 10% minori, provenienti da 40 Paesi, prevalentemente africani. I richiedenti asilo registrati dall’Unhcr sono 152mila. Sono 19 i centri ufficiali per migranti gestiti dal Dipartimento per il controllo dell’immigrazione illegale, mentre non è noto il numero dei centri non ufficiali gestiti spesso dagli stessi trafficanti. Secondo l’Unhcr che ha accesso a tutti i centri ufficiali, nel 2018 sono state condotte più di 660 visite di monitoraggio».

Poi attacca il presidente della francese, Macron: «la Francia si deve chiarire con gli italiani e con se stessa: Macron fa il matto perché è ai minimi della popolarità nel suo Paese. La carezza al Papa è una cosa che non si è mai vista»