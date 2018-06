Tabaccaio padovano che uccise ladro: «capisco desiderio armi»

Condividi

19:37 – Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola, in provincia di Padova, che nel 2012 sparò e uccise un ladro sorpreso di notte nel suo negozio ha commentato i dati Censis di oggi secondo cui il 39% degli italiani è favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale. «Capisco e condivido il desiderio di armarsi. Qualcuno si sente sicuro con i cani o la vigilanza privata, qualcun altro con le armi. Penso soprattutto agli anziani, i più indifesi». (Fonte: Ansa – 18:37)