Taglio ai vitalizi, Fico: «ecco come faremo»

Condividi

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha illustrato all’Ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il taglio dei vitalizi degli ex deputati. Se il testo dovesse ottenere il via libera, il nuovo sistema che ricalcola tutti i vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal 1 novembre. La delibera verrà votata fra due settimane e gli emendamenti potranno essere presentati entro giovedì.

Secondo Fico, la delibera porterebbe un risparmio di circa 40 milioni di euro. «Parliamo di 1.338 vitalizi che saranno tagliati: per la maggioranza dei casi dal 40 al 60%», scrive il presidente della Camera su Facebook. «Gli ex parlamentari riceveranno quanto hanno versato. In questo modo eliminiamo un’ingiustizia».

Fonte: Online-news.it