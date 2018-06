Treviso, precipita col parapendio: muore 24enne

Condividi

Flavio Violetto, 24enne di Cittadella è morto ieri precipitando con il suo parapendio. Come scrivono Andrea Pistore e Milvana Citter sul Corriere del Veneto a pagina 7, il giovane si era lanciato nel pomeriggio di ieri da Col del Puppolo a circa 700 metri d’altezza. Ma, secondo le testimonianze degli amici la vela ha iniziato ad avvitarsi su se stessa. Violetto ha dunque usato la vela di emergenza che si è tragicamente avviluppata alla prima. Flavio è quindi precipitato verticalmente per 400 metri sul suolo sottostante. Per lui non c’è stato scampo.

Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato dai soccorritori del Suem e dai carabinieri all’incrocio tra due strade di Semonzo del Grappa nel Trevigiano, poco distante dal campo di atterraggio “Paradiso” di via Casale. Violetto, appassionato di sport estremi, lascia i genitori Giancarlo e Marina, la sorella e un fratello 14enne. Era iscritto alla facoltà di Fisioterapia all’Università di Verona e nel 2013 aveva prestato servizio nell’esercito come volontario negli alpini fucilieri di Verona.

(ph: Facebook – Flavio Violetto)