Turisti stranieri in crescita, Garda batte anche Venezia

Il Lago di Garda si impone al primo posto in Veneto per presenze e per numero di stranieri ospitati riuscendo a battere anche Venezia e il litorale Adriatico. Come scrive Valeria Zanetti su l’Arena a pagina 24, i dati sono di Intesa Sanpaolo esposti ieri a Mira durante un incontro con la start-up turistica Destination Italia. «Nel periodo che va dal 2008 al 2017 – spiega Ilaria Sangalli della direzione studi e ricerche della banca – sono state proprio le località della riva veronese del lago a registrare la performance migliore in termini di crescita delle presenze. Il Benaco figura anche al primo posto della classifica 2017, con 13,4 milioni di permanenze con 6,5 milioni concentrate in villaggi e campeggi, davanti a Venezia con 12,5 milioni di pernottamenti. In particolare, le permanenze di turisti stranieri sono cresciute del 52,5% tra 2008 e 2017, per un grado di internazionalizzazione che sfiora oramai l’85%, significativamente più alto della media regionale, al 68,1%».