Veneto Banca dichiarata insolvente: 538 milioni di passività

Condividi

Questa mattina il Tribunale fallimentare di Treviso ha decretato lo stato di insolvenza di Veneto Banca. La passività complessiva è stata calcolata in 538,6 milioni di euro, nonostante i 2,5 miliardi di euro di intervento da parte dello Stato.

Il giudice fallimentare ha così stabilito che al 25 giugno 2017, data della messa in liquidazione di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, l’istituto trevigiano era insolvente e quindi non in grado di onorare l’emissione obbligazionaria decennale emessa in scadenza il 21 giugno 2017.

Fonte: la Tribuna