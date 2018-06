Vicenza, arriva la Notte Bianca: musica, sapori e divertimento

Condividi

Dopo il successo della prima edizione, torna la Notte Bianca a Vicenza, organizzata dall’associazione culturale Hyper e OFF Events, in collaborazione con il Comune, Confcommercio e il contributo dei negozi del centro storico.

Tante le novità dell’edizione 2018, a cominciare dal prologo di venerdì 29 giugno “Aspettando la Notte bianca” che vedrà coinvolte piazza dei Signori con il Funky remember dei dj Gaggia e Visonà, dalle 20 all’1, piazza San Lorenzo con l’evento gastronomico Symposium a cura del birrificio Ateo e del panificio Vicentini, dalle 18 all’1, contra’ Garibaldi e piazza Duomo con spettacoli e proposte enogastronomiche, dalle 18 all’1. Sabato 30 giugno la Notte bianca interesserà tutto il centro storico, animando anche le zone meno frequentate del centro con spettacoli e attrazioni dalle 19 alle 3. Sarà presente inoltre in tutto corso Fogazzaro e in via Cesare Battisti “Unico – Handmade Market“, in collaborazione con “Non ho l’età”, con tre diverse aree tematiche: rock, vintage, mille e una Notte. Altra grande novità sarà la zona “Food”, con l’evento “Sapori – Street Food & Beer Festival“, che vedrà in piazza Duomo e contra’ Garibaldi oltre 10 stand gastronomici e food truck provenienti da tutta Italia con tantissime proposte culinarie, birre artigianali e l’intrattenimento di artisti di strada.

L’offerta musicale sarà il cuore della Notte bianca. Dalle 21.30, sul grande palco in piazza dei Signori l’intrattenimento sarà a cura di Radio Peter Pan con Hangover fino alle 23.50 quando arriveranno Reggaeton e Electro Latino di Suãvemente. In piazza Castello, dalle 19, si ballerà a ritmo latino con Bonita Pasión Latina, mentre alle 21.30 arriva Freak! con musica anni ’80 e ’90. In piazza San Lorenzo si terrà il concerto live dei Derozer, dalle 21 fino a mezzanotte e mezza, seguito dal dj set di Buffa doc. Accanto all’offerta musicale di livello e alle proposte culinarie ci saranno una zona per bambini in piazza Biade dalle 18 alle 24, con gonfiabili a disposizione, e una sfilata di moda in piazza dei Signori in occasione della selezione di miss Mondo Veneto per la provincia di Vicenza, in programma alle 19. Nell’area dedicata a conferenze culturali e musica jazz in piazza Matteotti, a cura della Libreria Galla e del Conservatorio Pedrollo, verranno presentati i libri “Bella zio” di Andrea Vitali con ospite Beppe Bergomi, alle 19.30, e “La vita fino a te” di Matteo Bussola, alle 21.30. La serata si concluderà con un concerto jazz a cura del Conservatorio Pedrollo.

Per raggiungere in modo comodo e sicuro il centro storico, verrà garantito un servizio di bus navetta per tutta la sera fino alle 3.30 dai due principali parcheggi di interscambio, il Bassano e il Cricoli. Ricordiamo che il Comune ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine da asporto, venerdì 29 giugno dalle 18 all’1 e sabato 30 giugno dalle 18 alle 3. Per i trasgressori la sanzione va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

PROGRAMMA

Venerdì 29 giugno – Aspettando la Notte bianca

Piazza dei Signori

alle 20 all’1 Funky Remember + Gaggia & Visonà

Piazza San Lorenzo

alle 18 all’1 Symposium, evento enogastronomico a cura di Birrificio Ateo & Panificio Vicentini

Contra’ Garibaldi e piazza Duomo

alle 18 all’una Sapori – Street Food & Beer Festival

Sabato 30 giugno – Notte bianca

Piazza dei Signori

dalle 19 alle 21.30 sfiata di moda in occasione di Miss Mondo Veneto

dalle 21.30 alle 23.50 PiterPan #HANGOVER, Una Notte Bianca da Leoni

dalle 23.50 alle 3, Suãvemente, Reggaeton & Electro Latino

Piazza Castello

dalle 19 alle 21.30, Bonita – Pasión Latina

dalle 21.30 alle 3, Freak!

Piazza San Lorenzo

dalle 21 alle 00.30, Derozer Live

dalle 00.30 alle 3.00, Surfing Bird con Dj Buffa Doc

Corso Fogazzaro e via Cesare Battisti

Dalle 18 alle 2, Unico sotto le stelle – handmade market in collaborazione con “Non ho l’età”

Piazza Matteotti

con Libreria Galla e Conservatorio Pedrollo di Vicenza

dalle 19.30 alle 20.30 Andrea Vitali presenta il suo libro “Bella zio”; ospite Beppe Bergomi. Seguirà, dalle 20.30 alle 21.30, un intervallo musicale con Jazz band. A conclusione sarà possibile farsi autografare il libro.

dalle 21.30 alle 22.30 Matteo Bussola presenta il suo libro La vita fino a te, seguirò dalle 22.30 alle 23.30 un intervallo musicale con Jazz band. A conclusione sarà possibile farsi autografare il libro.

dalle 23.30 Concerto Jazz del Conservatorio di Vicenza

Contra’ Garibaldi e piazza Duomo

dalle 12 alle 3 Sapori – Street Food & Beer Festival

Piazza Biade

dalle 18 alle 24 Area Children per bambini con gonfiabili

Domenica 1 luglio

Contra’ Garibaldi e piazza Duomo

dalle 12 alle 23 Sapori – Street Food & Beer Festival