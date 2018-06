Vicenza, la proposta: «dare ai poliziotti pistola taser»

Condividi

«Accogliamo con favore l’apertura del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco in merito alla possibilità di attivare una sperimentazione per l’utilizzo del dissuasore elettrico “Taser” come dotazione aggiuntiva alle forze di Polizia locale». Così Vincenzo Forte, portavoce di Fratelli d’Italia per la provincia di Vicenza che aggiunge: «è uno strumento idoneo per tutelare maggiormente gli agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni, riducendo il rischio di eventuali colluttazioni con i fermati. Il Taser è un’arma da difesa, classificata come “meno che letale”, in grado di fermare quei soggetti che, nonostante le intimazioni degli agenti, non danno segno di voler desistere dai loro intenti oppure oppongono violenta resistenza all’arresto».

«Garantire adeguati strumenti alle forze dell’ordine è una priorità sentita, oltre che dai cittadini, dagli operatori delle forze dell’ordine che devono essere messi nelle condizioni ed avere gli strumenti per operare al meglio», conclude Forte.