84enne entra nel cimitero in auto, tombe danneggiate nel Vicentino

18:36 – Incidente al cimitero di Fara Vicentino. Un 84enne con difficoltà di deambulazione, trovando il cancello del camposanto aperto, ha provato ad entrare con l’auto per salutare i suoi cari defunti. Mentre stava percorrendo i vialetti tra le lapidi, ha perso il controllo della vettura danneggiando una decina di tombe. Spaventato, l’anziano è immediatamente risalito in auto per recarsi in Comune a denunciare quello che aveva appena fatto. L’area è stata messa in sicurezza e l’84enne si è reso disponibile a pagare i danni. (Fonte: Ansa – 16:40)