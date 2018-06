Autonomia, De Luca: «Campania più virtuosa di Veneto e Lombardia»

Condividi

16:32 – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la presentazione di un accordo di collaborazione tra gli ospedali Cardarelli e Niguarda, a Milano ha parlato di autonomia dichiarando: «siamo stati più virtuosi di Veneto e Lombardia che hanno fatto un referendum e speso 20 milioni per mandare una lettera. Noi abbiamo mandato la stessa lettera senza spendere nulla».

Secondo De Luca, a parte alcune materie come sicurezza e pubblica istruzione «più si decentra meglio è. L’autonomia – sottolinea – è uno strumento in mano ai cittadini per distinguere i cialtroni dagli amministratori seri. Io sono per proporre la sfida dell’efficienza anche al Sud. Per esempio noi riteniamo che il criterio della spesa storica non sia più tollerabile dal Mezzogiorno». (Fonte: Ansa – 15:17)