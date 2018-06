Autonomia, Zaia zittisce De Luca: «dovrebbe ringraziarci»

Condividi

«Credo sia ora di finirla con questa farsa. Piuttosto che offendere i cittadini, quasi 2,5 milioni di veneti, che hanno votato il referendum, e per certi versi anche la Corte Costituzionale che lo ha autorizzato, De Luca farebbe bene a ringraziarci per aver aperto una strada di riforme autonomiste che, se non ho capito male, piace anche a lui. Certo, costruire una strada di democrazia come abbiamo fatto noi costa, percorrerla quando è già stata realizzata no».

Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia risponde ad alcune dichiarazioni rilasciate dal collega della Campania Vincenzo De Luca sull’autonomia e sui costi dei referendum di Veneto e Lombardia. «Una riforma epocale come l’autonomia – incalza Zaia – dovrebbe sempre partire dall’ascolto della gente sul territorio, perché poi sarà quella gente ad accompagnare il cammino con i propri comportamenti. Si chiama democrazia, responsabilizzazione. Fare l’autonomia con una delibera potrà anche essere giuridicamente corretto, ma di certo non ha lo stesso significato e lo stesso peso di milioni di voti ufficiali. De Luca applica una sorta di riuso, ma non ha sentito i cittadini campani, e la loro voce avrebbe dato peso alla richiesta, come lo ha dato, in maniera fortissima, quella dei veneti. Sia chiaro – conclude Zaia – che, come ho sempre detto, io tifo per tutte le Regioni che vogliono l’autonomia, ma De Luca si renda conto che è grazie al nostro referendum che lui può fare la sua delibera».