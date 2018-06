«Aziz vuole numeri arabi in scuole italiane», è una bufala ma tutti ci credono

Condividi

Un video che sta letteralmente spopolando sul web raggiungendo milioni di visualizzazione e altrettanti commenti. A postarlo, come provocazione, la pagina Facebook PiùEuropaShitposting. Nella slide si vedere la foto di un uomo arabo con la scritta: «questo è Tarim Bu Aziz. Per una maggiore integrazione chiede di introdurre i numeri arabi nelle scuole italiane. Tu cosa gli rispondi?».

Peccato che i numeri arabi siano quelli che usiamo quotidianamente e sono stati introdotti in Europa nel XIII secolo d.C. dal pisano Leonardo Fibonacci, che li usò per la prima volta nel suo liber abaci. Incredibili i commenti scritti sotto al video. «Che comandino a casa loro, non qui», «I numeri arabi se li può infilare uno a uno in quel posticino», «A casa loro si usano i numeri arabi, da noi ci sono numeri nostri, ogni Paese il suo», «Gli rispondo con una sola parola, ma molto significativa…ruspa!».