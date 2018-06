«Bambini obesi? La colpa è delle mamme»

Condividi

Uno studio dell’Università di Padova pubblicato sulla rivista internazionale “Obesity” indica nelle madri le principali responsabili dell’obesità dei propri figli. Come scrive il Mattino a pagina 27, la ricerca prende in esame la “misperception materna” ossia la distorta percezione della forma fisica dei propri bambini. Lo studio ha preso in considerazione 2720 bambini tra i 3 e gli 11 anni in 10 paesi. L’Italia è fra le nazioni in cui la “misperception” è più alta: nell’80% dei casi i piccoli con problemi di bilancia sono ritenuti dalle mamme come in normopeso e non affrontano quindi il problema con una dieta adeguata.

(ph: eyeni.info)