Billy Idol ha il raffreddore: salta la data a Padova

Condividi

13:43 – Billy Idol è stato messo ko da una sinusite e un forte raffreddore ed è stato costretto a cancellare un concerto in Germania e quello a Padova previsto per stasera. Il cantante ha inviato le sue più sincere scuse a tutti i fan che avrebbero partecipato al concerto e, insieme al suo team, ringrazia per il sostegno e la comprensione. (Fonte: Ansa – 09:49)

Ph: Von David Haberthür from Bern, Switzerland – billy idol, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21927293