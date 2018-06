Brigliadori: «Pechino Express mi serviva, sono sul lastrico»

Condividi

Eleonora Brigliadori, dopo essere stata cacciata dalla Rai per le sue accuse a Nadia Toffa, torna sull’argomento. «Avevo bisogno di Pechino Express – ha detto in un’intervista a “Oggi”- , sono sul lastrico».

«Ho solo citato un proverbio – ha detto riguardo alle parole sulla conduttrice de “Le Iene” – se vedo qualcuno che, causando “il suo mal”, si affida alla chemio, tutto quello che posso fare è soffrire per lui. Ho avuto un carcinoma epatico, un tumore al seno e un fibroma. Li ho affrontati per via spirituale, e li ho sconfitti tutti». Infine annuncia di voler cambiare nome: «da oggi sono Aaron Noele. Eleonora Brigliadori non esiste più, è un cadavere. L’ho uccisa io».

(Fonte: Messaggero.it)