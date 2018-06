Cansiglio, “Indiana Jones” trevigiano a caccia dell’uomo di Neanderthal

Condividi

Davide Visentin, archeologo trevigiano di 31 anni, guiderà una spedizione sulla Piana del Cansiglio e in particolare sulla Piana di Lambro (Belluno), in collaborazione con l’università di Ferrara. Come scrive Valentina Calzavara su La Tribuna a pagina 42, lo scopo è trovare l’uomo di Neanderthal.

Dopo 25 anni dal primo scavo si cercano nuovi frammenti e tracce della presenza dell’uomo preistorico. La spedizione è patrocinata anche da Veneto Agricoltura e dal Ministero dei beni culturali, con lo scopo di approfondire la storia del rapporto tra uomo e ambiente.