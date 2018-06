Bassano, anziani truffati: arrestato finto avvocato

Condividi

14:55 – I carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno arrestato a Casalnuovo di Napoli, in collaborazione con i colleghi campani, un truffatore quarantenne. All’uomo, che ha operato quale finto avvocato, sono imputabili almeno tre truffe avvenute lo scorso gennaio, tutte a danni di anziani residenti a Bassano. Nel primo caso l’uomo era riuscito a farsi consegnare da una 79enne quasi 8mila euro in contanti, mentre negli altri due si era impossessato di oro e contanti per oltre 1.500 euro a danno di un 81enne e altri 2mila euro in contanti da una signora di 85 anni.

In un quarto caso, un suo tentativo non è andato a segno per la pronta reazione della persona anziana che ha chiamato il 112 senza farsi ingannare. Anche grazie alle testimonianze delle vittime gli uomini dell’Arma sono riusciti ad individuare l’uomo, che ora dovrà rispondere di truffa aggravata ed estorsione. Dopo l’arresto l’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. (Fonte: Ansa)