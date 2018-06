Livorno, esplode un appartamento: 14enne gravemente ustionata

Condividi

Terribile esplosione in un appartamento in centro a Livorno. Una ragazzina 14enne è rimasta gravemente ustionata e, dopo un primo soccorso all’ospedale locale, verrà trasferita d’urgenza al centro ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa. Altre due persone sono rimasta ferite in maniera meno grave e si trovano ricoverate. Le cause dell’esplosione non sono ancora note.

Fonte: Repubblica