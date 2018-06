Migranti, 5 milioni dal Veneto per curarli

Condividi

La Regione ha speso 3 milioni 844 mila euro in prevenzione sanitaria per i migranti collocati in Veneto. Tenendo conto della verifica igienico-sanitaria delle strutture d’accoglienza, delle attività dei Distretti Sanitari per il rilascio delle tessere sanitarie, delle valutazioni sanitarie per il rimpatrio e il ricollocamento, delle attività sanitarie non direttamente correlabili con gli interventi di prevenzione come, per esempio, gli antibiotici e gli antiparassitari,il conto sale a 5 milioni di euro. Questi dati emergono dal bollettino sull’aggiornamento della situazione della popolazione migrante, redatto dalla direzione prevenzione dell’area sanità e sociale della Regione.

«Questi numeri – ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione Luca Zaia – sono una risposta inappellabile a chi si ostina a sostenere che l’immigrazione in Italia non è un problema. Ai già noti costi generali si assommano questi sanitari, e non è un fatto secondario. In Veneto curiamo tutti, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, senza escludere nessuno. Va detto chiaro e tondo – aggiunge – che questo modello di arrivi indiscriminati non va bene, perché innesca problemi rilevanti di vario genere, con difficoltà di integrazione sociale, di reperimento del lavoro e, non ultima, di assistenza sanitaria e relativi costi». In un anno è stato speso di più che nell’intero servizio di igiene e sanità pubblica di Chioggia che assiste 66 mila persone. Solo a Cona in due anni spesi 316 mila euro. Gli 11.360 migranti sono così suddivisi nelle varie province venete: 2.363 nell’Ulss 6 Euganea, 2.339 nell’Ulss 9 Scaligera, 1.940 nell’Ulss 2 Marca Trevigiana, 1.621 nell’Ulss 3 Serenissima, 494 nell’Ulss 5 Polesana, 502 nell’Ulss 1 Dolomiti, 414 nell’Ulss 4 Veneto Orientale e infine 403 nell’Ulss 7 Pedemontana.