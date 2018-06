Migranti, Cottarelli: «servono per mungere mucche»

Condividi

Ospite della trasmissione “Radio Rock” il professore di economia Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano ed ex premier in pectore incaricato da Mattarella prima di Giuseppe Conte, ha parlato dell’uscita dall’euro e dell’immigrazione.

Dopo aver cantato “Per una lira” di Lucio Battisti, Cottarelli ha dichiarato che tornare alla lira sarebbe sconveniente e che lui è «a favore di un’immigrazione controllata e dello ius soli. I migranti servono – ha aggiunto -. Pensiamo alle colf, oppure, in Padania, a lavori che gli italiani non svolgono più, come mungere le mucche».

(Ph: Facebook – Radio Rock)