Migranti, il sondaggio: metà italiani li reputa una risorsa per Paese

Condividi

L’istituto Ixè ha svolto un sondaggio, su 1000 individui, per UeCoop sulla percezione dei migranti in Italia. Secondo i dati, il 56% degli intervistati crede che l’Italia «dovrebbe accettare solo una quota prefissata di immigrati, respingendo o mandando in altri Paesi europei gli altri in eccesso» contro il 65% dell’anno scorso. Solo il 21% è per una chiusura totale delle porte mentre la stessa percentuale è convinta del contrario.

Insomma, secondo questo sondaggio la maggioranza degli italiani è tollerante verso un’immigrazione controllata. Il 50% degli intervistati dice che «gli immigrati sono una risorsa per il Paese», numero anche questo in rialzo rispetto al 42% dell’anno scorso. In calo dal 40 al 32% chi sostiene che rubino «il lavoro e le opportunità agli italiani» mentre cala anche la percentuale di coloro che sono d’accordo con l’idea che portino «solo criminalità».

Per quanto riguarda l’accoglienza, 2 italiani su 3 preferiscono che i migranti siano «distribuiti sul territorio nazionale in strutture di piccole o medie dimensioni» mentre il 32% è favorevole alle «grandi strutture concentrate». Infine il 57% degli intervistati giudica in modo «poco positivo» o «per niente positivo» l’operato delle cooperative di accoglienza.