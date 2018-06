Mondiali, così parlò Fassino: «Germania grande squadra»

Condividi

Dopo la famosa frase «Grillo fondi il suo partito e vediamo come va», l’ex sindaco di Torino Piero Fassino, soppiantato proprio da una candidata del Movimento di Grillo, a novembre, dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, aveva detto che «il calcio va rinnovato». L’esponente del Partito Democratico aveva preso come esempio la Germania e lo ius soli, ma dopo la storica eliminazione di ieri della squadra di Loew dai Mondiali, le sue parole suonano come una profezia al contrario, quasi una jettatura ai tedeschi.

Oltre alle previsioni sul M5S, Fassino disse anche «se gli inglesi vogliono uscire dall’Europa facciano un referendum» cosa che hanno fatto, tanto da scatenare le ironie sui social. All’indomani della sconfitta della Germania con la Corea, tornano in auge le sue dichiarazioni dell’anno scorso, puntualmente smentite. «La Germania -spiegava Fassino – ha conosciuto una crisi calcistica molto dura sul finire del secolo scorso. L’ha affrontata riformando il calcio puntando sui giovani e facilitato gli investimenti sui vivai. Ora è tornata fra le prime squadre. Una delle cose che ha favorito il rinnovo del calcio tedesco è stata la legge sulla cittadinanza voluta da Schroeder – aggiungeva l’esponente dem – .Una legge che stabiliva che tutti coloro che erano nati in Germania da genitori residenti in Germania da almeno otto anni erano cittadini tedeschi. Lo ius soli – concludeva – ha contribuito». In questo caso forse, più che di una previsione sbagliata, si tratta di un’analisi tardiva dato che la Germania ha vinto i Mondiali nel 2014 e quindi, il ragionamento di Fassino all’epoca poteva essere valido.

(Fonte: Ilgiornale.it)

(Ph: Facebook – Le lungimiranti profezie di Fassino)