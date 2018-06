Montebelluna, patente ritirata: rappresentante si suicida

Condividi

Un uomo di 39 anni di Montebelluna (Treviso) si è tolto la vita dopo che gli è stata ritirata la patente. Tutto è successo in poche ore. La moglie e i figli erano in vacanza e l’uomo era uscito con gli amici per festeggiare la nascita del figlio di un collega.

Tornando a casa è stato fermato da una pattuglia che gli ha trovato un tasso alcolico di 1. Automaticamente, come prevede la legge, è scattato il ritiro della patente. L’uomo, che di lavoro faceva il rappresentante, si è visto crollare il mondo addosso, dato che non poteva fare a meno dell’auto per mantenere la famiglia. Si è impiccato nel garage di casa ed è stato trovato questa mattina dai familiari.

(Fonte: Corrieredelveneto)

Di seguito sono riportati i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico.

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.768