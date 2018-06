Padova, detenuto aggredisce poliziotti gridando “Allah Akbar”

Condividi

16:41 – Tre poliziotti del carcere di Padova sono stati assaliti, prima verbalmente e poi fisicamente, da un detenuto nordafricano che gridava “Allah Akbar!“. Lo rende noto Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.

«E’ successo che ieri mattina, all’interno della Casa di reclusione patavina,un detenuto magrebino, per ragioni assolutamente sconosciute, ha dapprima cercato di aggredire il personale di Polizia penitenziaria in servizio nella Sezione detentiva e poi, durante l’accompagnamento dello stesso presso gli ambulatori infermieristici, ha tirato fuori una lametta abilmente occultata ed ha cercato di ferire il personale che lo stava accompagnando. Ne è nata una colluttazione. Il detenuto è stato immobilizzato, ma tre poliziotti sono rimasti contusi. Aspetto inquietante, di questa vergognosa storia, è stato che il soggetto si è scagliato contro i colleghi al grido “Allah Akbar”. Stiamo parlando di un detenuto di circa 45 anni, ristretto per reati di lesioni, resistenza, rapina a mano armata e altro. Ormai non abbiamo più parole per descrivere le criticità delle carceri del Triveneto e le conseguenti pericolose condizioni di lavoro di chi vi lavora, in primis appartenenti alla Polizia Penitenziaria». (Fonte: Ansa – 15:03)