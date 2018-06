Pedopornografia, arrestati “insospettabili” in Veneto

Condividi

08:45 – La polizia postale di Torino ha portato all’arresto di 6 persone in tutta Italia per pedopornografia. Altre 16 sono state denunciate. È stato smascherato uno scambio di video su siti nascosti, in cui neonati di pochi mesi venivano abusati. Le persone coinvolte hanno un’età media di 30 anni e svolgono lavori normali, dall’operaio all‘impiegato.

Dopo lunghi mesi di indagini la polizia postale ha portato alla luce una organizzazione molto ben strutturata e nascosta, con ruoli precisi e identità “fake”. Le perquisizioni sono state eseguite in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata, Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna e hanno portato in possesso delle autorità foto, video e registrazioni. Si sospetta anche un’attività di adescamento di minori per farli entrare nel circuito pedopornografico. (Fonte: Ansa 27/06/ 20:17)