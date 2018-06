«Profughi portano malattie, teneteli lontani dai bambini»

Condividi

Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, ha annunciato su Facebook di aver scritto una lettera all’Asl per chiedere di «separare i bambini dai profughi». «Mi viene segnalato con preoccupazione – scrive Pizzi – che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione internazionale e bambini in tenerissima età».

«Sappiamo che i migranti non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività, anzi sono spesso portatori di malattie contagiose – aggiunge Pizzi -. La situazione desta ancor più preoccupazione perché i bambini in tenerissima età che si ritrovano a stretto contatto con i migranti non hanno ancora completato il ciclo dei vaccini obbligatori. Ritengo indispensabile – conclude il sindaco piemontese – che si provveda diversamente, organizzando il servizio in modo da evitare tali situazioni e da garantire prima di tutto la tutela dei nostri bambini e delle nostre famiglie». Nei commenti al post del sindaco c’è chi lo accusa di razzismo aggiungendo che non ci sono prove che i migranti portino malattie e chi invece plaude alla sua iniziativa.