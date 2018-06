Ragazzine deridono disabile, lo sfogo della mamma

Condividi

Erika Defendi (foto) è una giovane mamma di Bergamo che due giorni fa ha scritto un post su Facebook diventato virale. La donna racconta di aver notato due ragazzine che prendevano in giro suo figlio, che soffre di diplegia e quindi non cammina bene.

«Che tipo di società stiamo creando?» scrive la donna. Una lezione di grande maturità arriva proprio dal figlio, che ha detto alla madre: «mamma le persone così ignoranti vanno ignorate, io faccio così». «Mi ha resa orgogliosa della sua maturità – ha scritto la madre – a 15 anni sa dare lezioni di vita e sogna di laurearsi. Io avevo il cuore a pezzi, mi sembrava di essere tornata al giorno in cui 15 anni fa ho ricevuto la notizia che mio figlio sarebbe stato disabile a vita. Un giorno saremo vecchi – conclude il post – e la maggior parte di noi saranno persone diversamente abili, se non facciamo qualcosa adesso la maggior parte di noi si troverà nella stessa spiacevole situazione in cui ci siamo trovati io e mio figlio».

(Ph: Facebook – Erika Defendi)