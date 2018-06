Rigoni Asiago, fondo svizzero investe 39 milioni

Condividi

12:18 – Il Fondo di investimento italiano ha ceduto il 35% dell’azienda Rigoni di Asiago al fondo svizzero Kharis Capital, fissando per fine luglio il closing. L’investimento è di 39 milioni. «Conosciamo la famiglia Rigoni da molti anni – ha dichiarato il managing partner di Kharis Capital, Daniel Grossmann – e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto per sviluppare ulteriormente l’azienda e continuare a soddisfare i suoi clienti in tutto il mondo.

«Rigoni di Asiago contribuisce con la qualità, il gusto e la genuinità dei suoi prodotti e con i suoi valori profondamente radicati nel biologico a rendere il mondo un posto migliore – conclude – cucchiaio dopo cucchiaio» (Fonte: Ansa 27/06 20:06)