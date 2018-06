Roma, assessore al Sociale: «5 mila euro a rom che aprono attività»

Condividi

Laura Baldassarre, assessore ai Servizi Sociali di Roma, ha deciso di scegliere, sulla questione rom, una terza via «tra la ruspa del ministro Matteo Salvini e il mantenimento dello status quo, che sembra spinto da un certo mondo dell’associazionismo compreso quello cattolico». Ciò che l’assessore vuole mettere in atto è un percorso di «legalità e anche inclusione nella società: stiamo attivando tutti gli strumenti possibili, compreso un contributo da 5mila euro per chi apre un’attività. Si tratta di accompagnamento al lavoro attraverso i centri di orientamento, una misura che abbiamo approvato un anno fa e che intendiamo potenziare».

Baldassarre sottolinea che il sistema dei campi «venne introdotto dal ministro Roberto Maroni dieci anni fa e l’Unione Europea ci obbliga a superarlo, per fortuna». L’assessore conclude: «dobbiamo mettere più persone possibili nelle condizioni di uscire volontariamente dal ghetto fisico e mentale in cui vivono».

Fonte: Messaggero

Ph: Facebook Laura Baldassarre