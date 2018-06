Rucco, il nuovo portavoce e l’ombra di Serafin

Condividi

Fra la caselle che Francesco Rucco, il nuovo sindaco di centrodestra di Vicenza, dovrà occupare per completare l’organigramma della sua amministrazione, c’è il delicato ruolo di chi gli farà da portavoce. Mestiere non facile, quello del portacroce: ogni giorno, sabati e domeniche incluse, la sua pena, il suo annuncio da preparare, la sua presa di posizione da affinare, il suo giornalista più o meno stressante da appagare, la sua reazione mediatica da ammannire all’Opinione Pubblica. Esistendo e operando già un ufficio stampa del Comune, con regolari concorsi, tenuto da giornalisti iscritti all’Ordine e, nello specifico, guidato egregiamente da una professionista come Paola Sperotto, l’incarico sarà, come si dice, fiduciario. Cioè il nome sarà affidato direttamente, senza una gara, in base a preferenze che il sindaco adotterà secondo criteri suoi, a seconda anche dei curricula che gli stanno arrivando in questi giorni sul tavolo.

A introdurre la figura del portavoce fu illo tempore Enrico Hullweck, centrodestra anche lui, che si affiancò nel 2005 il giornalista televisivo Fabio Carraro (oggi a TvA), scatenando le proteste dell’allora opposizione di centrosinistra, che giudicava gli 83 mila euro lordi annui di compenso uno spreco. Nel 2008, centrosinistra vittorioso, fu la volta di Achille Variati, che nominò lo spin doctor Jacopo Bulgarini d’Elci, intronizzandolo anche come capo di gabinetto. Confermato nel 2013, il sindaco Pd ri-scorporò incoronando il convertito ex assessore di Forza Italia, Maurizio Franzina, a quest’ultima carica, e dando quella di portavoce a Nicola Rezzara, che veniva dal Giornale di Vicenza (42 mila euro lordi all’anno). La maggioranza, che contro Hullweck aveva fatto fuoco e fiamme, ingoiò. Adesso è il turno di Rucco, che ha già pensato a dare un volto al proprio capo di gabinetto nella persona di Luca Milani, ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale e suo braccio destro in campagna elettorale. Resta vuoto, appunto, il tassello di press secretary, come lo chiamerebbero alla Casa Bianca.

Circolano vari nomi. C’è quello di Francesco Brasco, direttore di Radio Vicenza, che ha un curriculum lungo mezzo chilometro negli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, fra Comuni e Provincia di Vicenza. C’è quello di Andrea Ceroni, cronista e anchorman di punta di TvA. Sempre dalle fila di TvA gira quello del caporedattore Tiziano Bullato. Più schierato, avendo fatto da portavoce all’assessore regionale forzista Elena Donazzan, il giornalista Alessandro Benigno. Ma a fare la parte del Grande Suggeritore sarebbe Alberto Serafin dell’agenzia Alquadrato, che nell’ultima fase è stato lo stratega mediatico della campagna di Rucco (la bambina con Rucco del discusso e discutibile video elettorale è sua nipote, e lui ha gestito il “caso” dei post fascisti con il GdV, si dice con udibili scintille contro il direttore Ancetti) in coppia con un’altra vecchia conoscenza del centrodestra berico, l’ex assessore hullweckiano alla cultura e ai giovani Arrigo Abalti, che dalle pagine del giornale online Tviweb (di cui è direttore commerciale) ha sperticatamente sostenuto e sostiene con entusiasmo il neo-sindaco (e pare sia stata sua l’idea del “Piano Marshall” per ricostruire Vicenza, come se Vicenza fosse stata rasa al suolo, e come se il cittadino medio sapesse di primo acchitto cosa fu, il programma di aiuti economici degli Usa per l’Europa post-hitleriana in macerie: geniale).

Un duo consolidato: era Abalti responsabile di giunta per le politiche giovanili quando Serafin, nel 2005, vince il bando (con contorno di contestazioni che non ebbero seguito) con la sua Interart per lo Sportello Informagiovani, che organizzava gli eventi giovanili del Comune e pubblicava anche il mensile comunale Citylights (diretto da Bulgarini d’Elci, fra parentesi). L’incarico venne rinnovato poi tacitamente, come si dice in gergo, per altri tre anni fino al 2011. Nel frattempo, dal 2008, Serafin era diventato anche capo della segreteria tecnica nazionale degli Informagiovani di tutta Italia. Ma frattanto c’era anche stato il cambio della guardia a Palazzo Trissino, e la delega di Abalti era passata ad Alessandra Moretti, che per cominciare tolse gli eventi a Informagiovani.

Nel 2013 lo ritroviamo amministratore di Acque Chiampo Spa, fortemente voluto dal sindaco del Comune con quota di maggioranza, Arzignano, e cioè Giorgio Gentilin (centrodestra), e sponsorizzato politicamente dal forzista Andrea Pellizzari. La scelta fu osteggiata dai confindustriali della concia, che sentivano “subìre” un uomo che non era della zona, non era dei “loro”, e soprattutto che loro non avevano indicato. Rinnovato dopo due anni, l’anno scorso il mandato è scaduto facendo tornare l’azienda pubblica ad un vertice collegiale, cioè ad un cda, presieduto dall’imprenditore Renzo Marcigaglia (vicino alla Lega) e amministrato, toh, dal suddetto Pellizzari come consigliere delegato. Erano, e sono ancor oggi, anni difficili, per il distretto ad alto rischio di inquinamento: il nodo del gassificatore per risolvere il problema enorme di dove e come smaltire i fanghi e la preoccupante grana ambientale dei Pfas, ne fanno da inquietante sfondo. Ad ogni modo, i rumors danno i rapporti fra Gentilin e Serafin, carattere fra l’altro non proprio conciliante, in uno stato pessimo da un anno a questa parte. Ovvero, fine di ogni fiducia personale del primo verso il secondo.

Chi c’è però a seguire la comunicazione sia per il Comune di Arzignano che per Acque Chiampo? Abalti. Il quale è dato pure lui fra i papabili come portavoce di Rucco, anche se a molti sembra inverosimile in quanto il suo profilo, molto “politico”, risulterebbe troppo ingombrante. Neanche Serafin stesso punterebbe al posto, con un’agenzia avviata e in espansione. Gli è invece attribuito un disegno, che avrebbe consigliato a Rucco, per fare del semplice spokesman un coordinatore globale dell’immagine di sindaco e giunta, insomma la continuazione dello spin doctor aziendalista con altri mezzi (pubblici, e non più privati), magari da estrarre da un mazzo di nominativi a lui graditi, se non addirittura della sua scuderia. Perchè l’influenza di Serafin ha le spalle abbastanza larghe, che hanno due nomi e cognomi: uno è il leghista Nicola Finco, giovane e lanciato capogruppo in Regione, e l’altro è la Donazzan. Entrambi si sono avvalsi dei suoi servizi di esperto di comunicazione, il primo per le elezioni regionali del 2015, la seconda per il portale regionale sul lavoro e la formazione, deleghe assessorili della pasionaria di destra. Ed è stato il neo-assessore allo sport Matteo Celebron, segretario cittadino del Carroccio e ombra di Finco, a portare fisicamente Serafin nello staff elettorale di Rucco.

Ma allora in concreto cambio di cosa, nella normale logica dello spoil system che vedrà il centrodestra subentrare al centrosinistra nel mosaico di potere a Vicenza? Sembra che per Serafin si pensi o ad Aim (dove l’ad Umberto Lago scadrebbe nel 2020, ma per un gentlemen’s agreement fra Rucco e Variati potrebbe lasciare prima) o a Viacqua (in cui l’ad oggi è Angelo Guzzo del Pd, ma il Comune capoluogo non può decidere tutto da solo, essendo uno dei soci del gestore idrico). Ad ogni modo, come si può evincere da questo excursus a ritroso, anche dal nome del portavoce si capirà quale sarà l’indirizzo che, in termini di competenza e rinnovamento, intenderà imprimere Rucco ai prossimi cinque anni.

(ph: https://www.facebook.com/alberto.serafin.3)