Senato, la proposta di Grillo: «estrarre a sorte gente comune»

Condividi

Beppe Grillo, ideatore e cofondatore del Movimento 5 Stelle, ha oggi lanciato sul suo blog una proposta di modifica alla legge elettorale, o meglio, a un nuovo modo per scegliere i rappresentanti al Senato. Per «abolire i politici», la sua soluzione è «estrarre a sorte» dei normali cittadini non candidati. La selezione casuale è stata un elemento chiave del modo in cui si è svolta la democrazia nell’antica Atene.volta la democrazia nell’antica Atene. La demarchia era un concetto fondante della civiltà classica, anche Aristotele, nella Retorica, definisce la democrazia stessa come la forma in cui si estraggono a sorte i rappresentanti».

«Come dobbiamo stabilire le regole che ci governano?» Si chiede Grillo. E si risponde così: «io un’idea ce l’ho, il suo nome tecnico è “sortition”. Ma il suo nome comune è “selezione casuale”. Le selezioni dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro – conclude – sarebbero gente comune».