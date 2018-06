Spari contro auto in corsa, è Far West in A4: donna ferita

Condividi

Un vero e proprio Far West quello che ha avuto luogo ieri nel tardo pomeriggio in A4, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione di Venezia. Una 44enne stava guidando quando è stata affiancata da una Bmw serie 5 e la persona (o le persone) al suo interno hanno iniziato a fare fuoco. La donna ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Fortunatamente non è stata ferita gravemente, è stata colpita solo di striscio da uno dei proiettili ed è riuscita a dare l’allarme. Secondo le prime indiscrezioni, nei giorni scorsi la vittima sarebbe stata ricoverata in ospedale a seguito di una precedente aggressione. Gli investigatori stanno indagando in quella direzione.

Fonte: Giornale di Brescia