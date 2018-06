Stangata gas e luce, tutta colpa del caro petrolio

Condividi

Stangata luce e gas in arrivo: dal primo luglio la spesa per famiglia vedrà un aumento del 6,5% per la bolletta dell’energia elettrica e dell’8,2% per la bolletta del gas naturale. La causa di questi rialzi è da ricercarsi nel rincaro del petrolio che ha registrato solo a maggio un +9%.

Secondo i calcoli fatti dall’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, una famiglia-tipo potrebbe arrivare a spendere 537 euro per l’elettricità (24 euro l’anno in più) e 1050 euro per il gas (21 euro l’anno in più). Il Codacons ha definito questo rincaro un «massacro per le tasche dei consumatori».

Fonte: today.it