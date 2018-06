Tav veneta, Corte Conti Ue: «lenta e troppo cara»

Condividi

La Corte dei Conti dell’Ue ha pubblicato uno studio dettagliato sull’Alta velocità ferroviaria in Europa. Come scrive Alessio Corazza sul Corriere del Veneto a pagina 3, il rapporto stronca il progetto Tav definendolo un un «patchwork» di linee con obiettivi e tempistiche «poco realistici», e la cui costruzione è basata su «considerazioni politiche» non supportate da «analisi di costi-benefici». Una delle tratte maggiormente accusate è la linea Milano-Venezia: essa sarà completata non prima del 2028, 33 anni dopo l’inizio della progettazione e 25 anni di cantieri. Sarà la più cara d’Europa, dopo la Stoccarda-Monaco. Costerà quasi 12 miliardi con un costo medio di 49,7 milioni di euro al km. Permetterà di risparmiare 49 minuti rispetto ai treni attuali: per ogni minuto, quindi, la spesa è di quasi 242 milioni di euro.

Altra indiziata è la Verona-Monaco che fermerà anche a Trento, Bolzano e Innsbruck. Ma questa volta la colpa dei ritardi (la conclusione dei lavori è stimata per il 20140 dopo 37 anni di cantieri, ndr) non sarebbe dell’Italia: «c’è poca attività di costruzione nella via d’accesso a nord, che è in buona parte in Germania – si legge nel rapporto – al contrario di Italia e Austria, la Germania ha poco interesse in destinazioni come Innsbruck o Verona, che non giocano un ruolo chiave per il suo traffico quotidiano». Altro punto quello della lentezza della Tav: i treni che dovrebbero viaggiare a 300 km orari raggiungeranno solo il 45 per cento della potenzialità.