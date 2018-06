Veneto Banca, ora si indaga per bancarotta

Condividi

Dopo la sentenza ufficiale che dichiara lo stato di insolvenza di Veneto Banca, la procura potrà ora estendere le indagini per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza anche all’ipotesi di bancarotta con nuovi soggetti che saranno probabilmente iscritti nel registro degli indagati. Come scrive Marco Filippi sul Mattino a pagina 22, il pm che si occupa del caso, Massimo De Bortoli, ha aperto ieri un fascicolo d’indagine per bancarotta a carico di ignoti.

Ma la notizia forse più importante per i risparmiatori vittime del crac, è che il fallimento ufficiale dell’istituto di Montebelluna allontana una volta per tutte il rischio di prescrizione. Infatti, i termini della prescrizione per il reato di bancarotta scattano dal giorno deposito della sentenza d’insolvenza di Veneto Banca. La procura ha dunque tempo 12 anni, a partire da ieri, per arrivare ad una sentenza definitiva in un eventuale processo.