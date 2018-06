Venezia, ritratti di Dna alla mostra di Kevin Clarke

Condividi

08:45 – Ritratti, non di persone, ma del loro Dna. È l’insolita affascinante ricerca che accompagna il lavoro fotografico di Kevin Clarke, protagonista della mostra allestita nelle sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, a Venezia, dal 7 al 22 luglio. L’esposizione, intitolata “La biblioteca dentro di noi“, presenta lavori tratti dal ciclo di foto “DNA – Portraits“, nonché opere fotografiche inedite concepite espressamente per la mostra. Il corpo umano possiede un’immensità di fondamentali informazioni ereditate e memorizzate nei nostri geni. La base materiale di tale patrimonio di informazioni è la struttura del nostro Dna, paragonabile a un complesso archivio, proprio come quello di una grande biblioteca.

I ritratti di Clarke contengono la sequenza originale del Dna della persona raffigurata, che Clarke ha provveduto a far analizzare in un laboratorio tramite un campione di sangue o saliva precedentemente prelevato, con l’obiettivo di ricreare questa originalissima impronta genetica sotto forma di linee, curve o sequenze di lettere sul cosiddetto sfondo dei suoi motivi. Non si renderebbe giustizia alle opere di Clarke – rilevano gli organizzatori – se le si volesse ridurre al seppur caratteristico e originale dettaglio della raffigurazione del Dna. Il fotografo, infatti, sviluppa composizioni grafiche metaforiche che hanno una valenza simbolica per il soggetto ritratto. Una delle opere più attese della mostra è il ritratto del premio Nobel James Watson, che scoprì nel 1953 insieme a Francis Crick il celebre modello della doppia elica. (Fonte: Ansa)

(Ph. Kevin Clarke)