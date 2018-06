Verona, l’annuncio: «AAA dentista cinese cercasi»

Condividi

Sulla rivista ufficiale dell’ordine dei medici e degli odontoiatri di Verona, Verona Medica, è comparso un insolito annuncio pubblicato dallo studio privato San Francesco di Villafranca: «AAA cercasi dentista cinese, autorizzato in Italia, per collaborare con nostro studio visto l‘aumento di pazienti cinesi». Come scrive Danilo Castellarin su l’Arena a pagina 18, l’iniziativa è stata voluta per superare i problemi di comunicazione con i pazienti cinesi che vanno aumentando di numero.

A causa della barriera linguistica, i medici devono spesso ricorrere a gesti e disegnini per interpretare le richieste dei clienti. E spesso emergono anche tensioni con i pazienti che richiedono cure gratuite o con quelli scettici delle cure mediche occidentali per via di pregiudizi culturali. Dì qui l’idea dello studio San Francesco: un dentista cinese è meglio dei mediatori linguistici che i cinesi spesso si portano dietro negli studi dentali.

(ph: antenna.koukugeka-book.net)