Vicenza, incidente in moto: muore 18enne

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Vicenza. A perdere la vita Alessandro Lunardi di 18 anni. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo ed è uscito di strada nell’incrocio tra via Falcone e strada Biron. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, per Alessandro non c’è stato nulla da fare.

Fonte: Giornale di Vicenza