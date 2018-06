A4 e A23, primo week end di traffico estivo: tutto quello che c’è da sapere

Condividi

Da oggi a domenica ci sarà il primo week end di traffico estivo sulle autostrade venete. Anche se sulla A4, A31 e A23 non sono previsti particolari afflussi, occorre fare attenzione ai rallentamenti dovuti a lavori in corso. Nei caselli di San Stino e San Donà di Piave, in provincia di Venezia, saranno presenti i cosiddetti “piazzalisti” (personale formato ad hoc per indirizzare i flussi e snellire i transiti). Le previsioni di Autovie Venete per venerdì 29 giugno indicano traffico sostenuto sulla A4 Venezia- Trieste e in direzione Trieste, mentre sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni il traffico sarà sostenuto sia mattina che pomeriggio.

Sabato 30 giugno sulla A4 Venezia-Trieste, in entrambe le direzioni, il traffico sarà intenso, al mattino, con possibili rallentamenti o code in prossimità dei caselli verso le località balneari. Nel pomeriggio, sostenuto in entrambe le direzioni. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, direzione Palmanova, al mattino traffico intenso, sostenuto nel pomeriggio. In direzione Tarvisio, invece, i transiti saranno sostenuti durante la mattinata, mentre in A57 Sulla tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni il traffico sarà sostenuto per tutta la giornata. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 del mattino alle 16,00. Infine domenica 1 luglio sulla A4 Venezia-Trieste, entrambe le direzioni, traffico da sostenuto a intenso soprattutto per gli spostamenti dei pendolari del mare. Il divieto per i mezzi pesanti sarà più lungo rispetto al sabato e scatterà alle 7 del mattino per concludersi alle 22:00.