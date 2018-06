Armi e sicurezza, Salvini: «se uno vuole uccidersi si butta dal balcone»

Condividi

«Se la legge sulla legittima difesa servisse a salvare la vita anche ad un solo cittadino per bene, ben venga». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite di Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital. Ieri Luca Di Bartolomei, figlio del capitano della Roma Agostino, suicidatosi 24 anni fa con un colpo di arma da fuoco, aveva pubblicato su Facebook un post scrivendo che «una pistola non produce sicurezza».

«Se uno decide di suicidarsi è un dramma e una tragedia, ricordo anche da milanista Agostino Di Bartolomei come fosse ieri e mando un abbraccio al figlio», risponde Salvini, precisando tuttavia che «se uno fa quella scelta e non ha la pistola si butta dal quinto piano. E noi non possiamo chiudere tutti i balconi e i terrazzi d’Italia».

(Ph. Facebook)