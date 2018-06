Banda Audi gialla, tre condanne a 11 anni complessivi

Condividi

Ieri mattina il gup Roberto Venditti ha condannato con rito abbreviato a 11 anni di carcere complessivi tre banditi albanesi che tra settembre e ottobre 2017 hanno messo a segno decine di colpi in abitazioni tra le province di Vicenza e Padova, per un valore complessivo di almeno 200 mila euro. Si tratta dei fratelli Ergis e Islam Rama (21 e 30 anni), condannati il primo a 3 anni, due mesi e 20 giorni di carcere, il secondo a 4 anni, sette mesi e 20 giorni. Il giudice ha inoltre inflitto 3 anni e tre mesi di carcere a Bledar Balozi, 28 anni.

I tre erano stati arrestati dai carabinieri durante un ennesimo colpo a Bassano e dalle indagini era emerso che Ergis e Islam Rama sono fratelli di Vasil, l’autista dell’Audi gialla, catturato in Grecia, che nell’inverno 2016 aveva razziato il Nordest. Come riporta Matteo Bernardini sul Giornale di Vicenza a pagina 19, i militari dell’Arma ipotizzano che la banda possa aver messo a segno oltre un centinaio di colpi in tutto il Triveneto.