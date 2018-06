Borgo Berga, nuovo concetto del vivere unito a cura dei dettagli

Condividi

Un viavai di gente. Cittadini, professionisti, lavoratori. Il cuore di Borgo Berga pulsa, sempre più, ogni giorno, a qualsiasi ora. Vitalità ed energia. Ma anche rispetto per il passato. La storia, la tradizione, l’identità di un territorio. E lo sguardo rivolto al futuro. Modernità e cura dei dettagli: i tratti distintivi di un nuovo quartiere, che entro il 2020 sarà ultimato. Uno spazio urbano che si espande in un’area a ridosso dei fiumi vicentini. La cui essenza è descritta da Gonçalo Byrne, l’archistar portoghese che ne ha ideato le forme. Per Byrne «Borgo Berga è in piena sintonia con la città di Vicenza. Uno spazio vivo, in continuità con il centro storico. Il complesso realizzato è un vero e proprio catalizzatore urbano, grazie anche alle scelte compiute negli anni dalle amministrazioni che hanno previsto qui la costruzione del nuovo tribunale e l’insediamento di alcuni importanti uffici amministrativi».

Tant’è che, secondo l’architetto di fama internazionale, «dall’inizio la progettazione di Borgo Berga ha previsto un mix di destinazioni d’uso degli edifici. Ci sono abitazioni, uffici, negozi, tutti realizzati con una scrupolosa cura dei dettagli. Ma anche palestre, ristoranti, pizzerie, amministrazioni pubbliche, cliniche e ampi parcheggi. Questo mix introduce nella zona una caratteristica di centralità unica». Non solo centralità. Ma anche comodità: «Borgo Berga è un luogo dinamico, ricco di commodities sia per i giovani che intendono gettare le basi per il proprio futuro, sia per le persone più mature. È un luogo in cui tutte le esigenze di vita possono trovare piena soddisfazione», sottolinea Byrne.

I 5 motivi per cui scegliere Borgo Berga

POSIZIONE

Strategica. Borgo Berga è alle porte del centro storico ma volge lo sguardo ai colli e alla campagna. Connessa alle principali arterie viabilistiche, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, a pochi chilometri dai caselli autostradali.

CURA DEI DETTAGLI

Raffinata. Borgo Berga è l’incrocio virtuoso tra l’architettura moderna e gli arredamenti contemporanei, per una perfetta sintonia tra l’originalità del contesto e l’approccio funzionale alla quotidianità.

VIVIBILITÀ

Armonica. Borgo Berga è il luogo che facilita comportamenti e relazioni tra persone che condividono lo stesso approccio alla vita, caratterizzato da buon gusto, rispetto per l’ambiente e cultura, con ottimi standard di sicurezza.

MODERNITÀ

Insita. Borgo Berga è una piazza aperta alle migliori energie, al design raffinato e al Made in Italy. Non distante dalle eccellenze artistiche e museali del centro storico e dai luoghi della mondanità, dai locali e dai migliori ristoranti della tradizione. Borgo Berga è un crocevia di passioni in cui fare esperienze nuove, dove concepire uno stile di vita distintivo.

SOSTENIBILITÀ

Energetica e ambientale. Il complesso edilizio di Borgo Berga è stato progettato secondo i criteri di sostenibilità più all’avanguardia, con materiali e sistemi qualitativi, una particolare attenzione all’efficienza termica e alla

salvaguardia dell’inquinamento acustico tra le diverse unità.

Per maggiori informazioni visita il sito www.borgoberga.it