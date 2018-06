Bottacin replica a De Luca: «è la parodia di Crozza a parlare?»

Condividi

L’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, replica, citando i dati certificati da Ispra in materia di rifiuti, alle dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca che ieri ha sostenuto che la sua regione sia più virtuosa del Veneto. «Raccolta differenziata dei rifiuti: Veneto al 72,9%, Campania al 51,6% con Napoli al 31,3%. Costi della raccolta differenziata: al nord 179 euro/abitante, al sud 229 euro/abitante, ovvero oltre il 27% in più. A volte la parodia supera la realtà e leggendo certe dichiarazioni veramente vien da chiedersi se a parlare sia il De Luca–De Luca o il De Luca–Crozza».

L’assessore veneto ribatte ricordando che «a Treviso la differenziata sfiora l’88% e una provincia montana come Belluno, pur con tutte le difficoltà di un territorio vasto e in quota, raggiunge comunque l’80,4%. Nella sua amata Salerno, dove ha avuto inizio la sfolgorante carriera di De Luca, mi pare che siamo lontani da questi dati. Il capoluogo salernitano rappresenta certamente il dato migliore della regione campana, con un dignitoso 61,3%, ma mi sembra un risultato comunque scarso rispetto alle medie in generale del Nord e soprattutto del Veneto. Dunque, chi sarebbero i virtuosi? Se il presidente De Luca–De Luca, dopo un’attenta analisi dei dati reali, lo ritenesse utile – conclude- mi metto fin da ora a disposizione per andare in Campania a spiegare come funziona il modello Veneto».