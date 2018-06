Ciak Junior, gli astri nascenti del cinema fanno tappa a Jesolo

Condividi

Domenica 1 luglio alle ore 11.15, su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di “Ciak Junior-Il cinema fatto dai ragazzi” in diretta da Jesolo. Verranno consegnati i premi italiani e internazionali durante la 29.ma edizione del Festival internazionale rivolto ai giovani, ideato da Sergio e Francesco Manfio.

All’Auditorium Vivaldi di Jesolo giovani da tante città italiane e da 5 paesi europei per la consegna dei Premi Ciak Junior. Il vincitore è il film “Gli invisibili alla riscossa“, realizzato dagli studenti della scuola media di Andria, in Puglia, che ha vinto anche il premio come miglior film internazionale. Il premio come miglior soggetto è invece andato a “Seconda generazione zeta” realizzato da studenti di Vittorio Veneto (Treviso).