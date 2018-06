Confindustria Venezia: «no alla flat tax»

Condividi

Il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese è intervenuto contro alcuni punti del governo gialloverde durante l’assemblea annuale degli imprenditori. «Noi non crediamo nella flat tax e nel reddito di cittadinanza» ha detto proponendo in simultanea una zona economica speciale per Marghera sul modello polacco. come scrive Nicola Brillo su La Nuova Venezia a pagina 22, Marinese immagina un’area dove le merci vengano prodotte o semiassemblate senza tasse per le aziende e quindi senza aggravi per i consumatori finali.

«La Pedemontana deve essere completata, poi servirà la Romea Commerciale, Venezia è porta di ingresso e di uscita di tutto il Veneto imprenditoriale. E se dovessi sognare in grande penserei al valico di Belluno – continua il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo – il M5S? Hanno poca esperienza locale, nessuna a livello nazionale, ma ho visto che negli ultimi giorni si sono ammorbiditi, stanno capendo che una politica kenesyana può aiutare l’economia, anche con le infrastrutture».

(ph: ilsestantenews.it)