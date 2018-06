Dona ovociti all’amica sterile: «non tutte vogliono diventare madri»

Condividi

Sta commuovendo il mondo del web il post su Facebook di Martina Colomasi, avvocata 30enne di Roma, che ha postato una foto di lei in ospedale dopo aver donato gli ovociti, spiegando la sua scelta. «Qualche mese fa – scrive Martina – ho deciso di donare gli ovociti per le coppie che ricorrono alla fecondazione eterologa in Italia. Oggi ho concluso il percorso con il prelievo dei miei ovetti».

«Ho deciso di farlo – spiega – perché non tutte e non tutti hanno il desiderio di diventare genitori, ma per chi sente questo desiderio e non riesce a realizzarlo la vita può diventare un inferno. L’ho fatto – aggiunge – perché ho vissuto da vicino cosa vuol dire diventare Madre ancora prima di sentire battere quei cuoricini…e se le varie circostanze non ti aiutano vanno percorse tutte le strade possibili. Volevo essere una di queste strade». Come riporta Tgcom24, grazie alla sua donazione l’amica Chiara avrà due gemelli. In conclusione c’è un riferimento più ampio al problema della sterilità:«in Italia non ci sono donatrici, non ci sono campagne che incentivino le donne a mettersi a disposizione e, inevitabilmente, si ricorre all’acquisto di ovuli congelati all’estero facendo lievitare i costi della fecondazione. Sono sicura – conclude – che se si sapesse come funziona e quanto poco “costa” in termini di tempo e terapie e, soprattutto, se si vedesse la gioia di chi ora accarezza quel pancione grazie alla solidarietà di un’altra donna oggi ci sarebbero centinaia di donatrici».