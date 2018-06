Figlio calciatore suicida: «armi non producono sicurezza»

Condividi

Luca Di Bartolomei è il figlio del calciatore e capitano della Roma Agostino, morto suicida nel 1994. All’epoca fu ritrovato un biglietto in cui Di Bartolomei alludeva alla delusione per essersi visto le porte del mondo del calcio chiuse in faccia. Sta facendo discutere in queste ore il post su Facebook del figlio Luca, con una foto di una pistola e un messaggio contro la liberalizzazione eccessiva del possesso di armi.

«Questa è una Smith& Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe così reso più sicura la sua famiglia. Al 41% degli italiani che oggi vorrebbe acquistare un’arma più semplicemente per sentirsi più protetto vorrei raccontare, dati e studi alla mano, di come più pistole in giro significheranno solo più morti, più suicidi, più incidenti. Ed alla obiezione che chi vuole suicidarsi lo fa comunque – conclude – vorrei solo dire che, per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti, basta un attimo. E in quell’attimo non avere accesso ad un’arma può fare la differenza. Non lo dice una vittima lo dicono tutti gli studi disponibili. Pensate ai vostri figlie ed ai vostri nipoti. Una pistola non produce alcuna sicurezza. Credetemi».

(Ph: Facebook – Luca Di Bartolomei)